ٌقرار جديد من الأمن بشأن مباراة الزمالك وبطل السنغال بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365: أخطرت الجهات الأمنية نادي الزمالك، بنقل مباراة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي بدوري أبطال إفريقيا، إلى ملعب برج العرب، بدلا من بتروسبورت. ويلتقي الزمالك أمام بطل السنغال يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ32 لدوري الأبطال. Advertisements وأكد مصدر بمجلس إدارة الزمالك في تصريح خاص لـ"يلا كورة"، أن الاجتماع الأمني الذي عُقد بالأمس شهد موافقة الأمن على إقامة المباراة في برج العرب بدلا من اقامتها في ملعب بتروسبورت. وأوضح المصدر أن الاتحاد المصري سيتولى اخطار نظيره الأفريقي بقرار الأمن بنقل المباراة من بتروسبورت لتقام ببرج العرب وسط حضور جماهيري . وخسر الزمالك مواجهة الإياب بهدفين لهدف، ويسعى للفوز بنتيجة (1-0) أو أكثر للتأهل لدور المجموعات لدوري الأبطال.

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