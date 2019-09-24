الأهلي يوضح أسباب شكواه ضد مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أوضحت إدارة النادي الأهلي أسباب شكواها الرسمية ضد المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، بسبب قيام الأخير بسب مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسية لملعب برج العرب عقب نهاية مباراة السوبر.

وكانت إدارة النادي قد أرسلت شكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم طالبت خلالها بالتحقيق مع مرتضى منصور بعد الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.

وخلال بيان رسمي أكد الأهلي أنه متمسك بحقه في اتخاذ ما يلزم من عقوبات وفقًا للوائح تجاه رئيس نادي الزمالك بسبب قيام الأخير بسب مجلس إدارة الأهلي.

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وأشار الأهلي في شكواه إلى أن رئيس الزمالك توجه بدون سبب نحو مجلس إدارة الأهلي ووجه السباب والشتائم التي يعاقب عليها القانون والتي لا تليق برئيس ناد كبير، فضلًا عن إرتكابه كل هذه المخالفات في حضور كل ضيوف المقصورة الرئيسية في مقدمتهم ممثل وزارة الرياضة وأعضاء اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة ورئيسها والذين شاهدوا كل هذه التجاوزات غير الأخلاقية دون أن يتحرك أحد.

وألمح الأهلي في بيانه أن اتحاد الكرة لم يعقب على كل هذا الخروج عن الآداب العامة في مباراة رياضية، وطالب النادي الأحمر بتطبيق لوائح الاتحادين الدولي والمصري في هذا الشأن لإيقاف مثل هذه التجاوزات خاصة وأن الجميع يتطلع لبدء موسم كروي تسوده الروح الرياضية بعيدًا عن السباب والشتائم التي يلجأ إليها رئيس نادي الزمالك في تصريحاته الإعلامية.

جدير بالذكر أن الأهلي تُوج بلقب السوبر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-2.