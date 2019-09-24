الزمالك يتلقى أنباء سارة بشأن مصطفى فتحي

‎أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تطورات إصابة مصطفي فتحي صانع ألعاب الفريق الأبيض التى أبعدته الفترة الماضية عن الفريق. وأكد الجهاز الفني للفريق أن اللاعب تعافي من الإصابة بنسبة 95% ولكن قرار مشاركته مع الفريق فى التدريبات الجماعية وبعدها المباريات متوقف على تجهيز اللاعب نفسيًا خاصة وأن العملية التى خضع لها كانت خطيرة واللاعب غير جاهز نفسيًا وستشهد الفترة المقبلة التركيز على تجهيز اللاعب نفسيًا.‎

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