فالفيردي يؤكّد على ضرورة انتصار برشلونة أمام فياريال

ذكر مدرب برشلونة إرنيستو فالفيردي أن على فريقه مواصلة الظهور بشكل جيد على أرضه عندما يواجه فياريال، مضيفا أن وظيفته تتطلب تلبية توقعات الإدارة والجماهير دائما، وتحقيق الفوز في كل المباريات.
كما قال فالفيردي أن مصير أي مدرب دائما ما يكون على المحك مع كل مباراة، كما أشاد بريال مدريد واصفا إياه بالمنافس العظيم.
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