الأهلي يتقدم بشكوى لدى اتحاد الكرة ضد مرتضى منصور ويطالب بمعاقبته

أرسل النادي الأهلي شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيها التحقيق واتخاذ ما يلزم من عقوبات وفقًا للوائح تجاه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبب قيام الأخير بسب مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسية لملعب برج العرب عقب نهاية مباراة السوبر والتي جرت فعالياتها مساء الجمعة الماضي.

وأشار الأهلي في شكواه إلى أن رئيس الزمالك توجه بدون سبب نحو مجلس إدارة الأهلي ووجه السباب والشتائم التي يعاقب عليها القانون والتي لا تليق برئيس ناد كبير، فضلًا عن إرتكابه كل هذه المخالفات في حضور كل ضيوف المقصورة الرئيسية في مقدمتهم ممثل وزارة الرياضة وأعضاء اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة ورئيسها والذين شاهدوا كل هذه التجاوزات غير الأخلاقية دون أن يتحرك أحد. كما أن اتحاد الكرة لم يعقب على كل هذا الخروج عن الآداب العامة في مباراة رياضية لاسيما وأن المتجاوز لم يرتكب هذه التجاوزات للمرة الأولى، بل خرج كثيرًا عن حدود اللياقة ولم يجد من يحاسبه. وطالب النادي الأهلي بتطبيق لوائح الاتحادين الدولي والمصري في هذا الشأن لإيقاف مثل هذه الخروقات والجميع يتطلع لبدء موسم كروي تسوده الروح الرايضية بعيدًا عن السباب والشتائم التي يلجأ إليها رئيس نادي الزمالك في تصريحاته الإعلامية.