مسئول بنادي الزمالك يجتمع مع لاعب الأهلي للحصول على توقيعه مجانا

عقد حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع أحد مسئولي الغريم التقليدي الزمالك تمهيدًا لارتداء الفانلة البيضاء في الموسم المقبل.
وينتهي عقد حسين السيد الظهير الأيسر لفريق الكرة بالنادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع للزمالك في يناير المقبل بدون الرجوع إلى إدارة المارد الأحمر.
وقرر النادي الأهلي قيد حسين السيد في القائمة المحلية خوفًا من رحيل اللاعب مجانًا إلى نادي الزمالك فضلًا عن رفضه الإعارة في الميركاتو الصيفي الماضي.
ورفض حسين السيد ضغوط النادي الأهلي للخروج على سبيل الإعارة بعد عرضي الإسماعيلي وبيراميدز وتمسك بالبقاء في القلعة الحمراء على الرغم من صعوبة مشاركته في وجود الثلاثي التونسي علي معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد.
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