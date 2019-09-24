مرتجي وسراج الدين في اجتماعات متتالية مع مسئولي أندية أوروبية

‎عقد المهندس خالد مرتجي والمهندس محمد سراج الدين عضوا مجلس إدارة النادي الاهلي اجتماعات متتالية خلال الساعات الماضية مع عدة مسئولين بأندية أوربية على هامش حضورهما مؤتمر صناعة كرة القدم المُقام حالياً بإسبانيا من أجل بحث سُبل التعاون وتحقيق استفادة مُمكنة للنادي الاهلي.

كان المهندس خالد مرتجى والمهندس محمد سراج الدين قد وصلا العاصمة الإسبانية مدريد ظهر أمس ، الأثنين، لحضور مؤتمر صناعة كرة القدم حول العالم، وهو المؤتمر الأهم والأكبر بمشاركة ممثلى صفوة الأندية العالمية فى المجالات الإدارية المختلفة ومنذ وصولهما إسبانيا أمس يحرص عضوا مجلس الأهلي على عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسئولين بارزين في الأندية الأوربية منهم إيڤا سواريز مديرة ادارة تطوير الأعمال والعلاقات الدولية بنادي يوفنتوس الإيطالي.

كما حضر مرتجي وسراج الدين على حضور عدة ندوات على هامش المؤتمر تناقش صناعة كرة القدم وغيرها من الأمور المتعلقة بالرياضة والتسويق والتطوير. ويأتي حضور مرتجي وسراج الدين هذا المؤتمر بتكليف من محمود الخطيب رئيس النادي وبعد قرار المجلس بسفر الثنائي إلى مدريد لتمثيل الاهلي في هذا المؤتمر خاصة بعدما تلقى الاهلي دعوة من رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم في إسبانيا (لاليجا)، لحضور هذا المؤتمر وحرصا من مجلس الأهلي على مشاركة كوادره في مثل هذه المنتديات العالمية للاطلاع على أحدث النظم والتجارب في صناعة كرة القدم.‎