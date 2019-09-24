ليندرز يكشف تطورات الحالة الصحية لرباعي ليفربول

كشف ليندرز المدرب المساعد لفريق ليفربول الإنجليزي آخر تطورات الحالة الصحية لرباعي الفريق السويسري شيردان شاكيري، والسنغالي ساديو مانى، والبلجيكي ديفوك أوريجي، والبرازيلي إليسون بيكر.

وأكد المدرب المساعد غياب شيردان شاكيري عن مواجهة إم كي دونز مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الدور الثالث من كأس كاراباو، بسبب الإصابة، التي تعرض لها

السويسري الدولي خلال التدريبات يوم الاثنين، على أن يخضع للفحص من جانب الجهاز الطبي.

وقال ليندرز: "شعر شاكيري يوم أمس بآلام في السمانة، لم يتمكن من إكمال المران وأظهر الفحص معاناته من مزق خفيف، هو يحتاج إلى بعض الراحة".

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وعن ساديو ماني أضاف ليندرز: "تعرض لإصابة أمام تشيلسي أعتقد أن سيكون جاهزاً لخوض التدريبات مجدداً يوم الخميس".

على صعيد آخر، يواصل ديفوك أوريجي وأليسون بيكر إعادة التأهيل من الإصابات التي تعرض لها الثنائي، وبالطبع تأكدت عدم مشاركته في لقاء الأربعاء".

واختتم المدرب المساعد قائلًا:"نحتاج إلى توخي الحذر والتعامل خطوة بخطوة مع عودة أليسون، ولكن كل شيء سار كما خططنا له إلى الآن ونتمنى له عودة طيبة" .