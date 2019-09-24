اخبار الرياضه

موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يستعد اتحاد جدة بقيادة مدربه الفني لويس سييرا  لملاقاه غريمه التقليدي التعاون ضمن منافسات دوري كأس الأمير .

ويستضيف الأتحاد في ملعبه بمدينة الملك عبدالله التعاون في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثاني من الدوري السعودي للمحترفين.

أما الأتحاد فيدخل المباراة بشعار "لابديل عن الفوز" خاصة بعد تلقيه 3 هزائم متتالية كانت البداية أمام ضمك بهدفين مقابل هدف في الجولة

الثانية، والثانية الهلال بثلاثة مقابل هدف في الجولة الرابعة، والثالثة غادر خلالها الأتحاد دوري أبطال آسيا في الدور ربع النهائي عن طريق الهلال الثلاثاء الماضي.

وقد استعد التعاون بكل ما أوتي من قوة لمواجهة الاتحاد بعد تأجيل مباراة الجولة الماضية مع الرائد بسبب انشغال ملعب مدينة

الملك عبدالله في الفترة من 14 حتي 24 من نفس الشهر.

موعد مباراة الاتحاد والتعاون:

تبدأ مباراة اتحاد جدة مع التعاون في الثامنة والربع بتوقيت ، السابعة والربع بتوقيت القاهرة.                                               

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون:

Advertisements

.Ksa Sports تنقل المباراة عبر قناة

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والتعاون:

يدخل الفريق بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة الهلال في الدوري وهي كالآتي:

حراسة المرمي: فواز القرني.

خط الدفاع: منصور الحربي- مروان دا كوستا- زياد الصحفي- سعود عبد الحميد.

خط الوسط: كريم الأحمدي- عبد المحسن فلاته- إيميليانوفيشيو- كارلوس فيانويفا- روماريو.

خط الهجوم: ألكسندر بريجوفيتش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا