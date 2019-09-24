موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يستعد اتحاد جدة بقيادة مدربه الفني لويس سييرا لملاقاه غريمه التقليدي التعاون ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويستضيف الأتحاد في ملعبه بمدينة الملك عبدالله الرياضية التعاون في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثاني من الدوري السعودي للمحترفين.

أما الأتحاد فيدخل المباراة بشعار "لابديل عن الفوز" خاصة بعد تلقيه 3 هزائم متتالية كانت البداية أمام ضمك بهدفين مقابل هدف في الجولة

الثانية، والثانية الهلال بثلاثة مقابل هدف في الجولة الرابعة، والثالثة غادر خلالها الأتحاد دوري أبطال آسيا في الدور ربع النهائي عن طريق الهلال الثلاثاء الماضي.

وقد استعد التعاون بكل ما أوتي من قوة لمواجهة الاتحاد بعد تأجيل مباراة الجولة الماضية مع الرائد بسبب انشغال ملعب مدينة

الملك عبدالله في الفترة من 14 حتي 24 من نفس الشهر.

موعد مباراة الاتحاد والتعاون:

تبدأ مباراة اتحاد جدة مع التعاون في الثامنة والربع بتوقيت السعودية، السابعة والربع بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون:

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.Ksa Sports تنقل المباراة عبر قناة

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والتعاون:

يدخل الفريق بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة الهلال في الدوري وهي كالآتي:

حراسة المرمي: فواز القرني.

خط الدفاع: منصور الحربي- مروان دا كوستا- زياد الصحفي- سعود عبد الحميد.

خط الوسط: كريم الأحمدي- عبد المحسن فلاته- إيميليانوفيشيو- كارلوس فيانويفا- روماريو.

خط الهجوم: ألكسندر بريجوفيتش.