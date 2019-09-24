فيديو.. مشرف الكرة بالمقاولون يناشد الجماهير بالتزام الأخلاق الرياضية

طالب المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب، للجماهير بالإلتزام، وعدم الخروج عن النص، بعد ما حدث من جماهير الأهلي والزمالك، خلال مباراة السوبر المصرية.

وتساءل محمد عادل، عن سبب سب الجماهير لبعضها البعض، مؤكدًا أن تلك الجماهير قلة مندسة ومجهولة، مؤكدًا أن الشعب المصري لديه أخلاق، فلا يجوز التفوه بمثل تلك الألفاظ، منوهًا

على أهمية الإلتزام، والإحترام، و التشجيع بإحترام.

وهنأ محمد عادل، النادي الأهلي ومحمود الخطيب رئيس النادي بفوزه بكأس السوبر المصري، كما هنأ مرتضى منصور رئيس الزمالك، على اختياره لمدرب كُفء، مثل الصربي ميتشو، ومجموعة متميزة من اللاعبين.