سفير مصر بتونس يستقبل بعثة الإسماعيلي

استقبل حازم غيث السفير المصري بدولة تونس، واحمد صالح مدير المراسم في السفارة بعثة الإسماعيلي بعد وصولها مطار قرطاج.

ورحب القنصل والسفير بأعضاء البعثة التى يترأسها المستشار محمد الكلية أمين الصندوق ،عضو مجلس الإدارة

، قبل أن يقوما بالتأكيد على تذليل أية عقبات قد تواجه البعثة خلال فترة الإقامة من أجل توفير كافة سبل الراحة.

وتمنى الثنائى التوفيق لبعثة الدراويش

فى حصد بطاقة التأهل لدور الــ16 ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال ، من خلال حصد نتيجة إيجابية أمام الأهلى الليبى فى جولة الإياب بعد الفوز ذهابًا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

فى سياق متصل ، حرص نبيل الحبشي السفير المصري بتونس علي الاطمئنان على البعثة هاتفيا.