النصر السعودي يفتقد خدمات البرازيلي جوليانو

يفتقد فريق النصر السعودي لخدمات اللاعب البرازيلي جوليانو دي أولًا بأول في الأيام المقبلة بسبب الإصابة. أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الجهاز الطبي في النادي قد أقر بمعانة جوليانو من أصابة في العضلة الضامة ومن المتوقع غيابه لـ3 أسابيع مقبلة. جوليانو من أصابة في العضلة الضامة ومن المتوقع غيابه لـ3 أسابيع مقبلة. من المتوقع غياب البرازيلي عن مباراة الأهلي في 27 من سبتمبر والفيصلي في 5 أكتوبر القادمين في الجولتين الخامسة والسادسة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري كأس من سبتمبر والفيصلي في 5 أكتوبر القادمين في الجولتين الخامسة والسادسة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين". وقد تعرض جوليانو لإصابة شديدة أمام الحزم الجمعة الماضية ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

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