يفتقد فريق النصر السعودي لخدمات اللاعب البرازيلي جوليانو دي أولًا بأول في الأيام المقبلة بسبب الإصابة.
أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الجهاز الطبي في النادي قد أقر بمعانةجوليانو من أصابة في العضلة الضامة ومن المتوقع غيابه لـ3 أسابيع مقبلة.
من المتوقع غياب البرازيلي عن مباراة الأهلي في 27من سبتمبر والفيصلي في 5 أكتوبر القادمين في الجولتين الخامسة والسادسة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين".
وقد تعرض جوليانو لإصابة شديدة أمام الحزم الجمعة الماضية ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.
كانت هذه تفاصيل خبر النصر السعودي يفتقد خدمات البرازيلي جوليانو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.