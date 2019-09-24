صور.. بعثة الإسماعيلي تصل تونس

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى إلى مطار قرطاج فى تونس ، بعد رحلة سفر أستغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف، ويترأس بعثة الدراويش المستشلر محمد الكلية أمين الصتدوق وعضو مجلس الإدارة بالنادي. أمين الصتدوق وعضو مجلس الإدارة بالنادي. ويستعد الفريق لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى مساء الجمعة فى إطار جولة الإياب لدور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية". محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية". ومن المقرر أن تقوم حافلة بنقل البعثة إلى فندق المبيت من أجل نيل قسط من الراحة قبل خوض مران خفيف فى أول أيام السفر. وكانت أنتهت مباراة الذهاب بفوز الدراويش بأربع أهداف مقابل هدقين بإستاد الإسماعيلية. Advertisements

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