اليوم.. سلة الأهلي يواجه سموحة وديًا

يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مباراة ودية مهمة، اليوم الثلاثاء، أمام فريق سموحة على هامش معسكر الإعداد القصير

المقام حاليًا في الإسكندرية.

يسعى الجهاز الفني بقيادة أشرف توفيق إلى استغلال المباريات الودية في

الوصول باللاعبين إلى أفضل معدلات الجاهزية البدنية والفنية استعدادًا للفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد تغلب على فريق "أصحاب الجياد" في المباراة الودية التي أقيمت أمس الإثنين ضمن معسكر الإعداد.