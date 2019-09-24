فيديو.. تعرف على سبب فوز ليونيل ميسي بجائزة الأفضل في العالم 2019

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، بجائزة الأفضل في العالم لعام 2019 خلال حفل The Best .
وتوج ميسي بجائزة الأفضل بسبب العديد من الألقاب الفردية والجماعية رفقة برشلونة وهم..
1- سيطر ميسي على العديد من الألقاب والأرقام الفردية في موسم 2018/2019، حيث ساهم في 73 هدفًا خلال 50 مباراة،مسجلًا 51 هدفًا في مختلف المسابقات، بينما صنع 22 هدفًا.
2- تُوج النجم الأرجنتيني بلقب هداف الدوري الإسباني برصيد 36 هدفًا، كما قاده التتويج ذاته للفوز بالحذاء الذهبي، كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية خلال الموسم المنقضي.
3- وفاز ميسي بجائزة أفضل لاعبفي دوري الدرجة الأولى الإسباني في الموسم المنقضي.
4- تُوج ميسي هدافًا للمسابقة القارية الأبرز على صعيد الأندية، برصيد 12 هدفًا وصنع ثلاثة، بالإضافة لحصوله علي أفضل لاعب في البطولة، وأفضل مهاجم أيضًا.
وتمكن ليونيل ميسي من الفوز بجائزة الأفضل في العالم بعد منافسة مع كل من الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.
شاهد.. أهداف ميسي في دوري الأبطال..
أهداف ميسي في الدوري الإسباني 2019..
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