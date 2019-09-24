يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الخامسة مساء غدًا الأربعاء استعداداته لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء السبت المقبل.
كان الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء لإلتقاط الأنفاس بعد خوض ثلاث مباريات متتالية خلال الفترة الماضيةأمام كانو سبورت في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراة الزمالك في السوبر المحلي وسموحة في الدوري.
يذكر أن الأهلي فاز أمس الإثنين على سموحة بهدف من دون رد في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة كانو سبورت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.