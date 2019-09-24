الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة كانو سبورت

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الخامسة مساء غدًا الأربعاء استعداداته لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء السبت المقبل.

كان الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء لإلتقاط الأنفاس بعد خوض ثلاث مباريات متتالية خلال الفترة الماضية

أمام كانو سبورت في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراة الزمالك في السوبر المحلي وسموحة في الدوري.

يذكر أن الأهلي فاز أمس الإثنين على سموحة بهدف من دون رد في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.