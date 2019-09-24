رياضة | أيمن حفني يرفض عرض الترسانة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أيمن حفني يرفض عرض الترسانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ أيمن حفني لاعب فريق مصر للمقاصة قراره النهائي بشأن العرض الذي تلقاه من نادي الترسانة للانضمام إلى صفوفه خلال الفترة الجارية.

ويرغب نادي الترسانة في استعارة اللاعب لمدة 6 شهور وانقاذه من المشكلة التي يواجهها في الفترة الحالية.

وتعرض حفني لأزمة كبيرة في الفترة الأخيرة. بسبب رفض الاتحاد المصري لكرة القدم قيده في قائمة الفريق الفيومي بسبب اكتمال قائمة المقاصة بـ30 لاعبًا وعدم إجراء استبدال.

وتقدم نادي الترسانة بعرض لاستعارة اللاعب لمدة 6 شهور للهروب من شبح التجميد الكروي الذي يواجهه لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب اللاعب في ظل تفضيله بقائه عاطلًا بدون أي مشاركات كروية عن التواجد في دوري الدرجة الثانية.

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وجاء نص بيان المقاصة على النحو التالي:

تقدم مجلس ادارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبدالسلام بشكوي رسمية الي اتحاد الكرة يؤكد احقيته في قيد اللاعب أيمن حفني الوافد الجديد من نادي الزمالك في قائمة نادي المقاصة للموسم الجديد، نظرا لوجود خطأ في تفسير لوائح القيد الخاصة في قوائم المعارين واللاعبين مواليد 97 في نظام الموسم الجديد.

وقال وليد هويدي مدير الكرة بالمقاصة أن النادي يتمسك بقيد حفني في قائمته وفقا لتفسير اللائحة الجديد، وننتظر رد الشئون القانونية باتحاد الكرة حول شكوي المقاصة وتفسير اللائحة.

وحذر هويدي قائلا أن موقف المقاصة قانوني ولن نتنازل عن حقنا في قيد حفني، واذا رفض اتحاد الكرة قيد اللاعب سيتم تصعيد الشكوي للاتحاد الدولي لكرة القدم للتمسك بحق المقاصة في قيد اللاعب وفقا لتفسير لائحة القيد الجديدة بالاتحاد المصري.

وانتقل حفني لصفوف مصر المقاصة، قادما من الزمالك، لمدة 3 مواسم انتقال نهائي في الانتقالات الصيفية الاخيرة.