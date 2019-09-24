رياضة | أول طلب من رينيه فايلر بعد الفوز على سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول طلب من رينيه فايلر بعد الفوز على سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحمد سليمان محلل الأداء؛ بتقديم تقرير شامل عن فريق الإنتاج الحربي؛ قبل مواجهته بالدوري العام.

ويأتي طلب فايلر من أجل تحديد نقاط القوة والضعف؛ وطريقة لعب الإنتاج لوضع خطته المناسبة وتجهيز لاعبيه قبل المواجهة المقبلة بالبطولة المحلية.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم السبت المقبل؛ على ملعب السلام علما بأن مباراة الذهاب انتهت في غينيا؛ للمارد الأحمر بهدفين دون رد.

واستهل الأهلي مشواره مساء أمس ببطولة الدوري العام؛ بالفوز على سموحة بهدف دون رد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب برح العرب بالإسكندرية؛ بالجولة الأولى للمسابقة المحلية.

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ويلتقي الأهلي أمام الانتاج الحربي؛ يوم 2 من الشهر المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

ويسعى فايلر لمواصلة مشواره المميز مع الأهلي؛ بعدما حقق 3 انتصارات متتالية عقب توليه القيادة الفنية خلفا للأوروحوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق؛ والذي تم إقالته بسبب النتائج السلبية.

وسجل فايلر أول بطولاته مع الأهلي بعد التتويج بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك؛ بعد الفوز عليه بثلاثية مقابل هدفين الجمعة الماضية.