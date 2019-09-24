رياضة | الزمالك يطلب نقل مباراة جينيراسيون من بتروسبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يطلب نقل مباراة جينيراسيون من بتروسبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مسئولو نادي الزمالك على التقدم بطلب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لتقديمه إلى نظيره الافريقي لنقل مباراة جينيرسيون فوت السنغالي إلى ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان الزمالك قد حدد يوم السبت المقبل موعدًا للقاء على استاد بتروسبورت.

وجاء قرار إدارة الزمالك للتمسك بخوض اللقاء بحضور الجماهير بسبب قرار الأمن بإقامة المباراة على ستاد بتروسبورت بدون جماهير.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين في السنغال قد انتهى بفوز جينيرسيون فوت بهدفين مقابل هدف واحد.

ولم يمانع مسئولو الزمالك في تأجيل المباراة لتقام يوم الأحد بدلًا من السبت على ستاد برج العرب بسبب صعوبة خوض اللقاء يوم السبت بالإسكندرية.

ويرتبط المصري البورسعيدي بلقاء ضد بطل زنجبار على برج العرب يوم السبت.

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وكان الزمالك قد فاز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف بالأمس ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري على ستاد بتروسبورت في مباراة شهدت غياب الجماهير بشكل نهائي بسبب قرار خوض المباراة بدون جمهور.

وأكد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق عقب لقاء الأمس أن كل تركيزهم منصب على أمر واحد فقط حاليًا وهو مواجهة بطل السنغال وتحقيق الانتصار فيها.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم على ملعب النادي بميت عقبة إستعدادًا لمباراة بطل السنغال يوم السبت المقبل وتجهيز اللاعبين من كافة الجوانب بالشكل الأمثل.

وكان الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك اللجوء إلى سياسة التدوير في تشكيل الفريق خلال بطولة الدوري بسبب ضغط اللقاءات والارتباط بمواجهة كل 3 أيام تقريبًا سواء على صعيد بطولة الدوري أو دوري أبطال افريقيا.

وجاء هذا السبب ليدفع المدرب لاتباع سياسة التدوير لتجنب الإصابات والإرهاق للاعبين خاصة أن الموسم لازال في بدايته واللياقة البدنية لم تكتمل لدى بعض اللاعبين.

وأكد الخواجة للجهاز المعاون له أن الفريق يضم كوكبة من النجوم وأكثر من بديل مميز في نفس المركز وهو ما يشجعه على تطبيق التدوير في المواجهات المقبلة بما يصب في مصلحة الفريق في نهاية الأمر وضمان الاستفادة من بعض العناصر الأساسية لأطول فترة وتجنب الإصابات لها.