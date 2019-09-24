رياضة | سرس الليان يرفض الاستغناء عن رضا وبكري وجمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سرس الليان يرفض الاستغناء عن رضا وبكري وجمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مجلس إدارة نادي سرس الليان، قرار المدير الفني بالاستغناء عن خدمات الثلاثي رضا علي، وسامح بكري، وحسام جمال، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.

وكان أسامة حجاج المدير الفني للفريق السرساوي، قد أبلغ مجلس الإدارة برغبتة في الإستغناء عن اللاعبين دون مببرات واضحة عقب الخسارة الودية من النصر.

وعقد سامي عبيد عضو مجلس الإدارة، والمشرف على الفريق، جلسة مؤخراً مع اللاعبين الثلاثة، للتعرّف على أسباب قرار المدير الفني، بالإستغناء عنهم، حيث أكد عبيد للاعبين على تمسك النادي بخدماتهم خلال المرحلة المقبلة.

ويؤدي اللاعبين تدريبات منفردة، بناءاً عن قرار المدير الفني، بعيداً عن التدريبات الجماعية.

وكان مسئولو السرس قد قيدّوا عدد من اللاعبين في القائمة الأولى، منهم : محمد زياده، علي عشري وأحمد بدر ومحمود شيحه وأحمد طلعت وفريد دويدار وأحمد شيكو ومجدي جدوع وأحمد بالى ومحمد حسني شطيه، ومحمد سمير.

ورحل مؤخراً عن قائمة سرس الليان اللاعب إسلام زكريا عقب حصولة على الإستغناء الخاصة بة، ليتم خروجة من القائمة الأولى.

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وتعاقد الفريق السرساوي مؤخرًا على توقيع أكثر 15 لاعب وهم أيمن فتحي، ومحمد كشري، وأحمد البديوي، وحلمي أحمد، ومحمد كمال ميدو، ومحمد طياره، ومحمد حسني، ومحمد أشرف بوله، وأحمد سالم سيكا، ومحمود خالد طياره، وعبد الله فؤاد وأحمد عيد، واحمد عمران، وخالد بيبو، وأحمد حربي ظهير كوكاكولا الأيسر، كما إقترب سيد عثمان مانجه لاعب وسط الشرقية من التوقيع خلال المرحلة المقبلة، بينما إستغنى الفريق عن خدمات محمد أبو العز الوافد الجديد من غزل شبين.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي سرس الليان، خارج ملعبه، أمام فريق البلاستيك، بهدف دون مقابل، خلال المباراة الودية التي أقيمت أمس، على ملعب البلاستيك، استعداداً للقسم الثالث، ومن المقرر أن يحل الفريق السرساوي ضيفاً على فريق البنك الأهلي في الرابعة من عصر الخميس المقبل.

ولعب سرس الليان عدد من التجارب الودية من بداية فترة لإعداد، حيث تعادل مؤخرًا أمام بهتيم 3-3، بينما خسر من قبل أمام طوخ 1-4، ثم تغلب على ميت خلف 3-0، وخسر من بنها 0-2، كما فاز على أبشيش 6-0، وإكتسح وطني شبين بنتيجة 8-3، وتعادل مع تلا 1-1، وخسر من النصر 2-4، ومن البلاستيك 0-1.

قرعة القسم الثالث

وكانت قرعة القسم الثالث قد أسفرت مؤخراً عن مواجهات ساخنة لأندية المنوفية في الأسبوع الأول حيث يحل فريق ميت خلف ضيفا على فريق عرب الرمل، كما يستضيف غزل شبين نظيره فريق نادي ديرب نجم.

وسيلتقي مركز شباب ديرب نجم مع فريق الشرقية، ويلعب مركز شباب أبو كبير مع فريق سرس الليان، كما سيواجه ميت خاقان نظيره فريق بلبيس.

ويلتقي فاقوس مع دقادوس، ويخوض فريق مركز شباب تلا لقاء خارج ملعبه أمام نظيره فريق مركز شباب أبو حماد.