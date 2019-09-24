رياضة | صدمة جديدة لبرشلونة

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ظهر إريك أبيدال السكرتير الفني لنادي برشلونة الإسباني في مباراة نابولي الأخيرة أمام نظيره ليتشي والتي أقيمت الأحد الماضي في إطار منافسات الدوري الإيطالي.

وراقب سكرتير برشلونة فابيان رويز، لاعب وسط فريق الجنوب، والذي يعد هدفًا أساسيًا للبارسا في الفترة الأخيرة.

وكشف موقع "توتو ميركاتو" عن أن أبيدال عاد إلى برشلونة مع تقارير جيدة حول لاعب خط الوسط الموهوب، وبطل الرواية في نجاح فريقه في الفوز الكبير على ليتشي (4-1).

وأضاف أن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، يصر على أن اللاعب غير متاح في سوق الانتقالات، ما يكشف عن تمسك الرئيس ببقاء اللاعب في صفوف فريق الجنوب.

وتمكن فابيان رويز من تسجيل هدف رائع في شباك ليتشي، ليقود فريقه للفوز بنتيجة (4-1)، في الجولة الرابعة من عمر الدوري الإيطالي.

يذكر أن نابولي حصل على خدمات الإسباني فابيان رويز البالغ من العمر 23 عامًا، في صيف 2018 مقابل دفع 30 مليون يورو لريال بيتيس.

حرب برشلونة وريال مدريد تشتعل على نجم إسبانيا

دخل ناديا برشلونة وريال مدريد في صراع جديد قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل مما يؤكد أنهما يخططان للمستقبل مبكرًا

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وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن رغبة برشلونة وريال مدريد في ضم فابيان رويز نجم فريق نابولي الإيطالي والذي انضم لحسابات منتخب إسبانيا مع المدرب روبرت مورينو.

ولن تقل تكلفة التعاقد مع فابيان رويز عن 60 مليون يورو بأي حال، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في بطولة أمم أوروبا تحت 21 عاماً.

ويسعى ريال مدريد لضم فابيان رويز كبديل عن صفقة بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي في ظل صعوبة الصفقة بينما يرفض نابولي بيع لاعبه البالغ من العمر 23 عامًا بأي شكل.

حكاية محاولات برشلونة لضم فابيان رويز

وحاول برشلونة ضم فابيان رويز في 3 مرات سابقة لكن تكمن المشكلة الأكبر في تحقيق مطالب نابولي بدفع أكثر من 60 مليون يورو.

كانت المرة الأولى لبرشلونة لمحاولات فابيان رويز وتكلفة اللاعب فقط 6 ملايين يورو، أي بعشرة أضعاف أقل مما يكلفه الآن، وكان ذلك في صيف 2017 عندما كان يلعب على سبيل الإعارة في نادي إلتشي قادمًا من نادي ريال بيتيس

وعاد فابيان للدفاع عن قميص فريقه ريال بيتيس وكانت تكلفة اللاعب 15 مليون يور، ولكن المدرب سيتيانن أعلن أنه غير قابل للبيع ليجدد بشرط جزائي بقيمة 30 مليون يورو دفعه نابولي بعد ذلك لتباطؤ برشلونة