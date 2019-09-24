رياضة | الأهلي يفقد مروان محسن في 5 مباريات "حساسة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفقد مروان محسن في 5 مباريات "حساسة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مواجهات فريقه لمدة تتراوح ما بين اربعه إلى خمسة أسابيع قبل العودة للمشاركة في التدريبات بشكل تدريجي.

وأجرى مروان محسن عملية جراحية صباح اليوم الاثنين بعد إصابته بكسر في عظام الوجه والفك العلوى خلال مشاركته في مباراة سموحة أمس التي انتهت بفوز الاهلي بهدف دون رد فى افتتاح بطولة الدورى الممتاز.

ومن المقرر أن يعود اللاعب؛ عقب تعافيه ولكنه سيكون عليه ارتداء قناعا واقيا حرصا على سلامة الوجه خلال الفترة المقبلة.

وكان مروان محسن قد أصيب بكسر في عظام الوجه والفك خلال كرة مشتركة مع لاعب سموحة وهو ما استدعى خروجه من المباراة وعودته إلى القاهرة لإجراء اشعه قبل أن يتقرر إجراء العملية الجراحية.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" أهم 5 مباريات سيغيب عنها عن الفريق من خلال التقرير الآتي:-

1- الأهلي × كانو سبورت

يغيب عن أولى المباريات أمام كانو سبورت؛ المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة 27 من الشهر الجاري؛ على ملعب السلام بالقاهرة؛ في إياب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا.

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2- الأهلي × الانتاج

ويستمر غياب مهاجم الأهلي؛ أمام الانتاج الحربي؛ والمقرر لها يوم 2 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

3- أسوان × الأهلي

يفتقد الأهلي جهود مروان محسن؛ عندما يحل ضيفا على أسوان يوم 5 أكتوبر المقبل؛ ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري العام.

4- قمة الدوري

وستكون مواجهة الأهلي أمام الزمالك؛ بالجولة الرابعة من الدوري؛ هي الأبرز في المباريات التي سيغيب عنها مروان محسن؛ والتي ستقام يوم 19 أكتوبر المقبل.

5- الجونة × الأهلي

ويتواصل غياب مروان محسن للمباراة الخامسة على التوالي؛ عندما يلتقي فريقه الجونة؛ بالجولة الخامسة يوم 23 أكتوبر المقبل.