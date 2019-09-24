رياضة | تصريحات ساخنة من "زيدان" ضد اختيار أفضل لاعب في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريحات ساخنة من "زيدان" ضد اختيار أفضل لاعب في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بصعوبة مواجهة فريقه غدًا أمام ضيفه ريال أوساسونا في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليج".

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"الشيء المهم هو اللعب كفريق واحد ، هذا ضروري اليوم لأن جميع المباريات صعبة للغاية. المهم هو أن نكون معًا.. في إشبيلية لعبنا كفريق واحد ، من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة".

وأضاف زيدان: "الفوز اليوم صعب للغاية ، عليك أن تلعب بشكل جيد ، لهذا السبب الفوز بالليجا أمر صعب للغاية ولهذا السبب يمكن أن يحدث كل شيء. إنها بطولة جيدة جدًا و التنافس بها عالي جداً".

وتابع :"لم أسمع شيء عن جوائز الفيفا ، والذين يصوتون هم الذين يختارون بالنهاية، فأنا لم أشاهد حفل الأفضل الخاص بالفيفا.. أنا منزعج من الإصابات ولكن هذا جزء من كرة القدم لا يمكن السيطرة عليه بشكل جيد".

وزاد :"الأشخاص الذين يعملون في هذا المجال في ريال مدريد هم الافضل، هناك أشياء أخرى ، نلعب الكثير من المباريات ونحظى بوقت راحة بسيط".

وأردف:"أنا سعيد لأن يكون لاعبي في تشكيلة الفيفا السنوية ، وأنا لن أدخل في نقاش إذا كانوا يستحقون ذلك أم لا.. دائماً أُكرر ذلكً، لاعبي فريقي هم الأفضل في العالم".

نتائج تصويت أفضل لاعب في العالم

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي: 46 نقطة.

2- الهولندي فيرجيل فان دايك: 38 نقطة.

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3- البرتغالي كريستيانو رونالدو: 36 نقطة.

4- المصري محمد صلاح: 26 نقطة.

5- السنغالي ساديو ماني: 23 نقطة.

6 - الفرنسي كيليان مبابي: 17 نقطة.

7 - الهولندي فرينكي دي يونغ: 16 نقطة.

8 - البلجيكي إيدين هازارد: 16 نقطة.

9 - الهولندي ماتياس دي ليخت: 9 نقاط.

10 - الإنجليزي هاري كين: 5 نقاط.