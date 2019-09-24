رياضة | زيدان يتحدث عن مباراة ريال مدريد أمام أوساسونا غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يتحدث عن مباراة ريال مدريد أمام أوساسونا غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال زيدان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"الشيء المهم هو اللعب كفريق واحد ، هذا ضروري اليوم لأن جميع المباريات صعبة للغاية. المهم هو أن نكون معًا".
وأضاف :" في إشبيلية لعبنا كفريق واحد ، من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة".
وتابع :" الفوز اليوم صعب للغاية ، عليك أن تلعب بشكل جيد ، لهذا السبب الفوز بالليغا أمر صعب للغاية ولهذا السبب يمكن أن يحدث كل شيء. إنها بطولة جيدة جدًا و التنافس بها عالي جداً".
وأشار :" لم أسمع شيء عن جوائز الفيفا ، والذين يصوتون هم الذين يختارون بالنهاية، فأنا لم أشاهد حفل الأفضل الخاص بالفيفا".
وأردف :" أنا منزعج من الإصابات ولكن هذا جزء من كرة القدم لا يمكن السيطرة عليه بشكل جيد".
وزاد :"الأشخاص الذين يعملون في هذا المجال في ريال مدريد هم الافضل، هناك أشياء أخرى ، نلعب الكثير من المباريات ونحظى بوقت راحة بسيط".
وأوضح : "أمام أوساسونا ، يجب أن نُقدم مباراة بنفس الحدّه التي لعبنا بها في إشبيلية".
وأدرف:"أنا سعيد و خور لأن يكون لاعبي في تشكيلة الفيفا السنوية ، وأنا لن أدخل في نقاش إذا كانوا يستحقون ذلك أم لا".
وأتم حديثه :"دائماً أُكرر ذلكً، لاعبي فريقي هم الأفضل في العالم".
وكان ريال مدريد قد حقق الفوز في مباراته السابقة أمام مضيفه إشبيلية بهدف نظيف، سجله الفرنسي كريم بنزيمة.