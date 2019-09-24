رياضة | أزمة كبيرة تواجه ريال مدريد أمام أوساسونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة كبيرة تواجه ريال مدريد أمام أوساسونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غاب نجما ريال مدريد عن المران الجماعي للفريق صباح يوم الثلاثاء بينما يستعد المرينجي لمباراة الأربعاء أمام أوساسونا.

سيكون زين الدين زيدان بدون ظهير أيسر بسبب غياب فريلاند ميندي وأيضا سيغيب مارسيلو بعد التدريب بعيدًا عن المجموعة.

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سيكون على الفرنسي تغيير الأمور في الخلف ، ويمكن إعطاء ناتشو فرصة.

لكن من المرجح أن يلعب هو فران جارسيا ، الذي استدعى المدرب للتدريب مع الفريق الأول.

من المتوقع أن تكون هناك تغييرات من آخر مباراتين ويتدرب إبراهيم دياز مع الفريق مجددًا ويمكن أن يكون خيارًا ، في حين قد يتضمّن أيضًا فينيسيوس جونيور وألفارو أودريوزولا.