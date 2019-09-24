رياضة | خاص - البطاوي: سيراميكا تعاقد مع 17 لاعب ونملك مدير فني قادر على الصعود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - البطاوي: سيراميكا تعاقد مع 17 لاعب ونملك مدير فني قادر على الصعود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى معتز البطاوي المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا إعتراضة على قيد 30 لاعب في القائمة بالموسم الجديد.

وقال البطاوي لـ "الخليج 365 الرياضي" أفضّل قيد 25 لاعب، وذلك لقلة عدد الفرق والمباريات، نظراً لمشاركة 36 فريق فقط في الثلاث مجموعات.

وعن استعداات قريقة للقسم الثاني، أشار إلى أنة إنه يدعم الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان الذي خاض مع فريق سيراميكا كليوباترا 6 مباريات الموسم الماضي عقب إستقالة رمضان السيد فاز خلالهم في 4 مباريات وتعادل في مبارتان، ساهموا في عودة الفريق للمنافسة حتى الدقيقة الأخيرة مع فريق أف سى مصر الصاعد حديثا للدورى الممتاز ٠

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وشدد على أن مجلس الإدارة مقنع تماماً بتجربة المدرب الشاب لما يمتكله من

علم وفكر وثقافة وشخصية قوية ، بجانب فكره داخل الملعب، إضافة إلى كونه قائد خارج الملعب ويستطيع التعامل مع اللاعبين نفسياً بطريقة مميزة .

وأشار البطاوي إلى أن مجلس إدارة نادى سيراميكا كليوباترا يوفر كل الإمكانيات للجهاز الفني بالتعاقد مع 17 لاعب على مستوى عالي وهم: عاشور الأدهم لاعب وسط الإتحاد والزمالك، وعبد الله بيكا لاعب وسط المصري والسكة ، ووليد حسن لاعب المصري، وأحمد وجيه لاعب المرج، ومحمود نبيل لاعب انبي، وخالد الحسيني لاعب القناة، ومحمود المغربي لاعب الرجاء، وأحمد عادل لاعب بيزامبدز، وعمر سعد لاعب سموحة والسكة، ومحمد شاهين لاعب سيراميكا السابق، أحمد الغنينمى لاعب أبو قير للأسمدة، ومحمود صقر لاعب النصر، ومحمد عبد الجواد أعارة من نادى الجونة، وحمادة ناصر لاعب الإنتاج الحربي، ومحمد الدعنيمى لاعب تحرير أسوان، والصاوي مصطفى لاعب طلائع الجيش، ومحمد سانيه،وجاكوب من نيجيريا ٠

وإختتم المشرف على الكرة تصريحاتة بأن المجموعة الثانية للقسم الثاني مجموعة صعبة جدأ تشبه مجموعة دوري ممتاز مصغرة، وأن كل الفرص متساوية ومتاحة لجميع الفرق الصعود للدورى الممتاز ٠

وعن المباراة التجريبية الأخيرة مع فريق السكة الحديد قال كانت مباراة غاية في القوة والإثارة وغلب عليها طابع المباريات الرسمية وكانت تجربة مفيدة جداً لكلا الفريقان استعدأدأ لخوض المباريات الرسمية، ولم يهتم بالنتيجة بالقدر من تصحيح الأخطاء قبل الموسم الجديد.