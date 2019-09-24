شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفيفا ينادي باتخاذ موقف قوي ضد العنصرية والتمييز في كرة القدم والان مع التفاصيل
قال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، خلال حفل توزيع جوائز "الأفضل" من قبل الفيفا أمس الاثنين في ميلانو، إنه يجب اتخاذ موقف قوي ضد العنصرية، والتصدي للتمييز في كرة القدم.
وأضاف إنفانتينو، بشأن الإساءة المزعومة بحق البرازيلي دالبرت مدافع فيورنتينا خلال مباراة الفريق أمام أتلانتا أمس الأول الأحد "شهدنا حلقة جديدة من مسلسل العنصرية في الدوري الإيطالي."
وتابع "هذا لم يعد مقبولا. ولا يفترض الاكتفاء بقول هذا. وإنما يجب مكافحة العنصرية. علينا إبعاد العنصرية عن كرة القدم والمجتمع، سواء في إيطاليا أو باقي أنحاء العالم."
كذلك تحدث إنفانتينو بشأن التمييز في إيران، والمتمثل في حظر حضور السيدات لمباريات كرة القدم في الاستادات طوال أربعة عقود.
وقال إنفانتينو "لا يزال محظورا على سيدات إيران الدخول إلى الاستادات، لكن جرى إبلاغنا بأن هذا سيتغير قريبا."
وكان الفيفا قد طالب الاتحاد الإيراني لكرة القدم في يونيو الماضي ببدء خطوات لتمكين السيدات من شراء تذاكر مباريات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.
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