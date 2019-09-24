شكرا لقرائتكم خبر عن دور سري لـ«ثنائي باريس سان جيرمان» في بقاء نيمار والان مع التفاصيل

فشل البرازيلي نيمار جونيور داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في العودة إلى ناديه السابق برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي المنصرم مؤخرًا .

ثنائي باريس سان جيرمان يعرقل عودة نيمار إلى برشلونة

وأشار موقع "le10sport" الفرنسي، أنه كان هناك دور سري للفرنسي كيليان مبابي، والإيطالي ماركو فيراتي، في اقناع نيمار بالبقاء في باريس سان جيرمان، وعدم عودته من جديد إلى باريس سان جيرمان.

وتابع الموقع الفرنسي، أنه خلال موسم الصيف الماضي ، كان نيمار مصممًا على مغادرة باريس سان جيرمان للعودة إلى نادي برشلونة، ومع ذلك ، فقد حاول كيليان مبابي وماركو فيراتي فعل كل شيء لإقناعه بالبقاء.

Advertisements

ووفقًا لتقارير صادرة من داخل النادي الباريسي، فإنه قد تم اسخدام ثنائي باريس سان جيرمان مبابي وفيراتي، خلف الكواليس، لحث نيمار على البقاء في صفوف النادي الفرنسي، وذلك نظرًا لأن ثنائي باريس سان جيرمان هما أقرب أصدقاء نيمار، خصوصًا بعد رحيل داني ألفيش.

وقام ثنائي باريس سان جيرمان بالتفاعل مع زميلهما الباريسي في محادثات عبر رسائل "WhatsApp"، في إطار سعيهم لإثناء نيمار عن رغبته في الرحيل، وهو ما نجح الثنائي في تحقيقه .

باريس سان جيرمان يسحق ريال مدريد

وعلى صعيد أخر، فقد تمكن باريس سان جيرمان الفرنسي، من سحق ضيفه ريال مدريد، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي، على ملعب حديقة الأمراء، في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا .