شكرا لقرائتكم خبر عن جمال بلماضي: اختار التصويت لصلاح وكلوب في استفتاء الفيفا لجوائز الأفضل والان مع التفاصيل

صوت جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري لكرة القدم، المتوج حديثا بلقب كأس أمم أفريقيا 2019، لصالح النجم المصري محمد صلاح والألماني يورجن كلوب، في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لجائزتي أفضل لاعب ومدرب لعام 2019، والذي أعلنت نتائجه أمس الاثنين.

وفضل بلماضي، التصويت لصالح ثلاثي ليفربول الإنكليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا، حيث منح صوته لصلاح في المركز الأول ثم السنغالي ساديو ماني في المركز الثاني والمدافع الهولندي فيرجل فان ديك في المركز الثالث.

وحاز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، على جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة السادسة، متقدما على فان ديك وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الفيفا الذي أقيم أمس في ميلانو.

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واختار بلماضي، التصويت في جائزة أفضل مدرب للألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول ثم الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي.

واحتل بلماضي، المركز الرابع الذي تقاسمه مع الهولندي إريك تين هاج مدرب أياكس أمستردام الهولندي.

أما رياض محرز، قائد المنتخب الجزائري ولاعب مانشستر سيتي، فقد صوت لليونيل ميسي وساديو ماني ومحمد صلاح، في الاستفتاء الخاص بأفضل لاعب، في حين منح صوته لبلماضي وجوارديولا وديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، في الاستفتاء الخاص بأفضل مدرب.