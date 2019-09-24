شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة المدافع المصري لقيادة دفاع ويست بروميتش والان مع التفاصيل

حدد سلافن بيليتش المدير الفني لوست بروميتش ألبيون الإنجليزي، موعد الدفع بالمحترف المصري الدولي، أحمد حجازي، لقيادة دفاع الفريق خلال المباريات المقبلة.

وقال بيليتش في تصريحات صحفية لجريدة برمنجام ميل: "عودة حجازي شيء رائع، ولكن لم نستعجل في إشراك ببعض المباريات، حتى لا تعود الإصابة له من جديد.

وأضاف:" المدافع المصري بدأ المشاركة في التقسيمة الجماعية للفريق، يوم الأربعاء الماضي، خاصة أن بعدما تأكد من وصل إلى 90٪ من الجاهزية، وعندما تكتمل الـ10٪ الباقية سيكون له دورا هاما مع الفريق".

Advertisements

وتابع:" الـ10٪ لكن من الصعب للغاية الحصول عليها من خلال التدريبات، فهي لياقة المباريات".

وواصل المدرب الكرواتي: "سيلعب مباراة أو مباراتين مع الفريق الرديف وليس لدي أي شك في أنه سيكون جاهزًا قريبًا، مشيرا إلى أن لياقة المباريات يمكنك الحصول عليها فقط من المشاركة".

وأتم:" نأمل أن يجمع حجازي بين مباريات الرديف ومباريات الفريق الأول".

ويذكر أن حجازي قد تم اختياره ضمن قائمة المنتخب الوطني المصري، لمعسكر شهر أكتوبر المقبل.