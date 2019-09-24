شكرا لقرائتكم خبر عن واندا نارا تكشف مصير إيكاردي مع باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل
كشفت واندا نارا، زوجة ووكيله أعمال النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، عن مصير اللاعب رفقة فريقه الباريسي خلال الفترة المقبلة.
واندا نارا تشير لإمكانية بقاء إيكاردي مع باريس سان جيرمان بصورة نهائية
وأوضح موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، أنه قد انضم ماورو إيكاردي في الساعات الأخيرة إلى صفوف باريس سان جيرمان، على سبيل الإعارة من إنتر ميلان، مع وجود بند يتيح إمكانية الشراء النهائي مقابل 70 مليون يورو .
وكشفت واندا إيكاردي، خلال تصريحاته في إحدى البرامج الإيطالية، عن وجود إمكانية تعاقد باريس سان جيرمان مع إيكاردي بصورة نهائية حيث قالت : ""نعم ، يمكنهم القيام بذلك ، هذا واضح، في الوقت الحالي هو على ما يرام ولديه علاقة كبيرة بزملائه".
وكان إيكاردي قد رحل عن النيراتزوري الإيطالي، بعدما تكاثرت أزماته مع إدارة النادي، قبل أن يعلن أنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد للفريق، عن عدم احتياجه لخدماته .
باريس سان جيرمان يقهر ريال مدريد
وعلى صعيد أخر، فقد تمكن باريس سان جيرمان الفرنسي، من سحق ضيفه ريال مدريد، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي، على ملعب حديقة الأمراء، في إطار الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا .
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