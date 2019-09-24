شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات مثيرة للمرة الأولى من سانتياجو سولاري بعد إقالته من ريال مدريد والان مع التفاصيل

أطلق الأرجنتيني سانتياجو سولاري تصريحاته الصحفية للمرة الأولى، منذ إقالته من ريال مدريد الإسباني، في نهاية الموسم الماضي، وذلك خلال حضوره لحفل الفيفا، تسليم جوائز الأفضل The Best .

سانتياجو سولاري يكسر صمته للمرة الأول بعد الرحيل عن ريال مدريد

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه قد تخطى سانتياجو سولاري صمته، حيث أطلق تصريحاته الصحفية للمرة الأولى منذ إقالته من تدريب ريال مدريد بالموسم الماضي، وذلك على خلفية حضوره لحفل الفيفا، تسليم جوائز الأفضل The Best .

وقال سولاري: كان من دواعي سروري تدريب فريق ريال مدريد ، إنه لشرف دائم أن أخدم النادي الملكي ، أنا سعيد للغاية لأننا فزنا ضد إشبيلية، لقد احتجنا إلى هذا الفوز تمامًا ، لقد كان مهمًا للغاية .

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كما أكد أحقية كلوب في الفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم، حيث قال: بالتأكيد كلوب يستحقها، بوكيتينو قدم أداًء رائعًا وجوارديولا نفس الشيئ، لكن كلوب حقق دوري أبطال أوروبا، أنه شيئ مهم للغاية، وأعتقد أنه من العدل أن يفوز كلوب بالجائزة .

ريال مدريد يفوز على إشبيلية ويشارك صدارة الليجا

وعلى صعيد أخر، تمكن فريق ريال مدريد، من الفوز على مضيفه إشبيلية، بهدف دون رد، بتوقيع الفرنسي كريم بنزيما، ليكسر النادي الملعب عقدة ملعب رامون سانشيز بيزخوان، والتي دامت لأربعة أعوام.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد ريال مدريد للنقطة رقم 11، ليشارك أتلتيك بلباو في صدارة الليجا، فيما يحتل فريق إشبيلية المركز الخامس برصيد 10 نقاط .