شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب أخصص جزءا من راتبي للاعمال الخيرية والان مع التفاصيل

اعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم و حامل لقب دوري أبطال أوروبا، انه قد خصص نسبة صغيرة من راتبه للعمل الخيري.

وقال ، الذي حصد مساء أمس الاثنين جائزة أفضل مدرب خلال حفل الاتحاد الدولي (فيفا) لتوزيع جوائز "الأفضل" والذي أقيم في ميلانو، إنه جزء من جمعية "كومون جول

وذكر اسم الجمعية، التي أسسها خوان ماتا لاعب صفوف مانشستر يونايتد في عام 2017، أنها تهدف "إلى المساعدة في إحداث تغيير اجتماعي وتحسين الحياة

وقال كلوب خلال حفل توزيع جوائز الفيفا أمس الاثنين "إنني فخور حقا وسعيد بإعلان أنني اعتبارا من اليوم أصبحت عضوا في عائلة كومون جول وأضاف "بالطبع يعرفها (الجمعية) البعض، وإن لم تكونوا تعرفونها، ابحثوا عنها في جوجل