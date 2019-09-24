شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبي برشلونة في طريقهم للطبيب النفسي والان مع التفاصيل

افادت تقارير إعلامية أسبانية، صباح اليوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة يدرس تواجد طبيب نفسي للاعبه المتألق أنسو فاتي في الفترة المقبلة.

وحسب البرنامج التلفزبوني الشهير ( التشيرنجيتو ) فإن إدارة البارسا تريد القيام بهذا الأمر حقاً، ضمن المساعي للحفاظ على اللاعب الشاب الصغير .

النادي يدرك أن هناك أشياء كثيرة قد تؤثر على فاتي داخل وخارج الملعب لذلك يجب ان نراعيه في جميع الاشياء ، ونزيل جميع العقبات التي تعيق تطوره، لهذا فهو مستعد لبذل جهود كبيرة من أجل إدارة تطوير اللاعب.

والجدير بالذكر أن فاتي كان حديث العالم في الاسبوعين الماضيين بعد أن أصبح أصغر لاعب يسجل لبرشلونة، وأصغر لاعب يشارك معه في دوري الأبطال.