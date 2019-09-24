شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الفريق يشعل أزمة في رأس فالفيردي قبل مباراة برشلونة ضد فياريال والان مع التفاصيل

تسبب جيرارد بيكيه نجم البرسا، في أزمة لدى مديره الفني إرنستو فالفيردي، وذلك قبل المباراة المرتقبة التي ستجمع برشلونة ضد فياريال، على ملعب كامب نو، في إطار منافسات الجولة السادسة من الليجا .

بيكيه يزيد متاعب فالفيردي قبل مباراة برشلونة ضد فياريال

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أنه بعد حصوله على بطاقة صفراء ضد فياريال، سيكون جيرارد بيكيه أول لاعب يتعرض للإيقاف خلال الموسم الجديد من الليجا، حال حصوله على إنذار أخر في مباراة برشلونة ضد فياريال، وبالتالي قد يغيب عن مباراة السبت المقبل ضد خيتافي .

Advertisements

وأشارت الصحيفة المقربة من برشلونة، إلى أن حصول بيكيه على إنذار في مباراة برشلونة ضد فياريال، سيجبر إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، إلى إشراك جان كلير توديبو بجوار كليمان لينجليه في مركز قلب الدفاع، علمًا بأنه بعد مباراة خيتافي، سيضرب البرسا موعدًا ناريًا ضد إشبيلية .

وأنهت، أنه بالإضافة إلى احتمالية إيقاف اللاعب في الليجا، فإن بيكيه لم يظهر بصورة جيدة في المباراة الأولى للفريق في دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند الألماني، كما أنه حصل على بطاقة صفراء خلال المباراة .

فالفيردي يحاول تعديل المسار في مباراة برشلونة ضد فياريال

وعلى صعيد أخر، يسعى إرنستو فالفيردي إلى الفوز بمباراة فريقه برشلونة ضد فياريال، من أجل مصالحة الجماهير، وتعديل مسار الفريق، وذلك بعدما تعرض لهزيمتين وتعادل خلال 5 مباريات فقط في بطولة الليجا .