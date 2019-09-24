شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة نيمار تؤكد سعادته في باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

أكدت عائلة نيمار جونيور داسيلفا، عن سعادته لبقائه في صفوف باريس سان جيرمان، خلال الموسم الجديد، وأنه قد طوى صفحة العودة إلى برشلونة.

عائلة نيمار تؤكد طي نيمار لصحفة العودة إلى برشلونة

وأوضح موقع لو 10 سبورت ، أنه بعد صيف حافل بالكثير من الأخبار حول رغبة نيمار في العودة إلى برشلونة، استطاع باريس سان جيرمان احكام قبضته على اللاعب، وعرقلة رحيله نحو النادي الكتالوني، ليتأكد أخيرًا بقاء راقص السامبا في صفوف نادي العاصمة الفرنسية، قبل أن تؤكد عائلة اللاعب والبيئة المحيطة به أنه سعيد للغاية داخل ناديه الحالي.

وكشف الموقع الفرنسي، عن تحديد موعد سري بين اللاعب وإدارة النادي، من أجل تدفئة الأجواء والتصالح، من أجل الاستعداد لمستقبل الفريق في المنافسة على شتى بطولات الموسم الجديد، طبقًا للعقد المبرم بين اللاعب والنادي حتى عام 2022.

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وأكد الموقع المذكور أعلاه، أن عائلة وأقارب نيمار، يتحدثون خلف الكواليس عن مدى سعادة اللاعب في باريس سان جيرمان، وأن صفحة عودته لبرشلونة قد انتهت، وأصبحت في طي النسيان، و في غضون ذلك ، سيكون نيمار عازمًا على تحقيق موسم كبير في باريس سان جيرمان.

وعلى صعيد أخر، فقد تمكن قائد السليساو، من قيادة فريقه لتحقيق الفوز على ليون بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب الأضواء، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

خيبة أمل لنيمار في الميركاتو الصيفي

فشل البرازيلي نيمار جونيور داسيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، في العودة إلى ناديه السابق برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي المنصرم، ليتأكد استمراره للموسم الثالث بقميص نادي العاصمة الفرنسية .