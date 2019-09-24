شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رد فعل رونالدو عقب فوز ميسي بأفضل لاعب في العالم (صورة) والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الإثنين رسميا فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتيني بجائزة أفضل لاعب في العالم لهذا العام.

المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في العالم

وفاز ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم عقب منافسة شرسة مع كل من الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس.

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أول تعليق من رونالدو على فوز ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم

وعلق رونالدو على فوز ميسي بالجائزة عبر حسابه على "إنستجرام" قائلا: "الصبر والمثابرة سمتان تميز الشخص المحترف عن الهاوي وكل ما هو كبير اليوم قد بدأ من الصغر ولا يمكنك أن تفعل كل شيء".

وأضاف رونالدو: "لكن عليك بذل كل شيء لجعل أحلامك تتحقق ضع في اعتبارك أنه بعد الليل دائماً يأتي الفجر".