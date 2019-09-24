شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ليونيل ميسي يفوز بجائزة "THE BEST" والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر عن الفائز رسميا بجائزة أفضل لاعب في العالم لهذا العام. ميسي أفضل لاعب في العالم لهذا العام وفاز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتيني رسميا بجائزة أفضل لاعب في العالم لهذا العام. Advertisements ولم يكن هذا هو الموسم الأفضل بالنسبة إلى ليونيل ميسي فقد فاز ببطولة الدوري الإسباني رفقة نادي برشلونة ولكنه ودع بطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى توديعه بطولة كوبا أمريكا 2019 بشكل سئ. المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في العالم وفاز ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم عقب منافسة شرسة مع كل من الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس.

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