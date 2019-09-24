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صدمة قوية لـ محمد صلاح بسبب التشكيل الأفضل في العالم

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رسميا.. الإعلان عن تشكيل العام

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر رسميا عن أفضل تشكيل في العالم لهذا العام 2019-2020.

غياب محمد صلاح عن التشكيل المثالي في العالم هذا العام

وشهد أفضل تشكيل في العالم لهذا العام غياب المصري محمد صلاح نجم نادي الإنجليزي رغم تألقه مع فريقه هذا العام.

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أفضل تشكيل في العالم لهذا العام

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت، سيرجيو راموس، فيرجيل فان ديك، مارسيلو.

خط الوسط: لوكا مودريتش، دي يونج، إدين هازارد.

خط الهجوم: كيليان مبابي، ليونيل ، .

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