شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أليسون أفضل حارس في العالم والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الإثنين 23 سبتمبر رسميا عن الفائز بجائزة أفضل حارس في العالم لهذا العام. أليسون بيكر أفضل حارس في العالم Advertisements وفاز البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي رسميا بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لهذا العام. إنجازات أليسون بيكر هذا العام ليفوز بجائزة الأفضل في العالم وقد تمكن أليسون بيكر من الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا رفقة نادي ليفربول الموسم الماضي على حساب نظيره نادي توتنهام ببنما خسر كلوب لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة الأخيرة بعد منافسة سرسة مع نادي مانشستر سيتي.

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