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عاجل.. أليسون أفضل حارس في العالم

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الإثنين 23 سبتمبر رسميا عن الفائز بجائزة أفضل حارس في العالم لهذا العام.

أليسون بيكر أفضل حارس في العالم

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وفاز البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى نادي الإنجليزي رسميا بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لهذا العام.

إنجازات أليسون بيكر هذا العام ليفوز بجائزة الأفضل في العالم

وقد تمكن أليسون بيكر من الفوز ببطولة رفقة نادي ليفربول الموسم الماضي على حساب نظيره نادي توتنهام ببنما خسر كلوب لقب الممتاز في الجولة الأخيرة بعد منافسة سرسة مع نادي مانشستر سيتي.

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