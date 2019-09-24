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الإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل جمهور في العالم

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الإثنين 23 سبتمبر رسميا عن الفائزين بجائزة أفضل جمهور في العالم لهذا العام.

الفائزة بجائزة أفضل جمهور في العالم لهذا العام

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وفازت البرازيليه سيلفا جريكو وابنها نيكولاس من ذوي الاحتياجات الخاصة بجائزة أفضل جمهور في العالم لهذا العام في لفتة طيبة من الاتحاد الدولي.

المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم الثلاثي ليونيل نجم نادي وكريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس وفيرجيل فان دايك نجم نادي .

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