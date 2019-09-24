شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن الفائزين بجائزة أفضل جمهور في العالم والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الإثنين 23 سبتمبر رسميا عن الفائزين بجائزة أفضل جمهور في العالم لهذا العام. الفائزة بجائزة أفضل جمهور في العالم لهذا العام Advertisements وفازت البرازيليه سيلفا جريكو وابنها نيكولاس من ذوي الاحتياجات الخاصة بجائزة أفضل جمهور في العالم لهذا العام في لفتة طيبة من الاتحاد الدولي. المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم الثلاثي ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة وكريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس وفيرجيل فان دايك نجم نادي ليفربول.

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