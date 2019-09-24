الامارات | "مسافي" يفسخ عقد لاعبه المصاب بالكبد الفيروسي

شكرا لقرائتكم خبر عن "مسافي" يفسخ عقد لاعبه المصاب بالكبد الفيروسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب الفريق الاول لنادي مسافي المغربي ابراهيم بفود عن الغاء عقد المحترف السنغالي يالي جوني ومغادرته الدولة بعد ان كشفت التقارير الصحية اصابته بمرض التهاب الكبد الفيروسي. وقال بفود لـ"الامارات اليوم": نتمنى ان يتعافى اللاعب ويتمتع بالصحة والعافية ويعود للملاعب مجددا. وتابع: شرعنا بالتفاوض مع لاعب اجنبي بديل عنه للانظمام للفريق الاول ونتطلع الى ان تكون قبل انطلاق منافسات الدور التمهيدي لكأس رئيس الدولة القادم. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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