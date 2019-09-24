شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبدالحفيظ: الفوز على كانو سبورت بثنائية ذهابًا لا يعني الاستهتار في لقاء الإياب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني أغلق تمامًا صفحة مسابقة الدوري، بمجرد الانتهاء من خوض مباراة سموحة أمس، والتي شهدت حصد أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق للدفاع عن لقبه.

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وأضاف «عبدالحفيظ»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: ”تركيزنا بالكامل في الوقت الحالي تجاه مباراة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا”.

وأوضح أن التحضيرات لمباراة العودة أمام كانو سبورت المقرر لها مساء السبت المقبل على استاد السلام بدأت بعد مباراة سموحة مباشرة، مشيرًا إلى أن الأهلي يحترم المنافس الغيني جيدًا، وأن الفوز ذهابًا بثنائية نظيفة لا يعني الاستهتار بمباراة العودة، التي ستكون فرصة جيدة للجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين لمباراة الإنتاج الحربي التالية في الدوري، والمحدد لها يوم 2 أكتوبر القادم.

وقال مدير الكرة بالأهلي أن الجهاز الفني يسعي للاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين الفنية والبدنية مؤكدًا ثقته في جميع اللاعبين وإصرارهم على زيادة حصيلة النادي من البطولات والإنجازات بما يتناسب مع طموحات واحلام جماهير النادي على كافة الأصعدة.