شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الصربي ميتشو، التدريبات الجماعية للفريق، اليوم، الثلاثاء، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، بمقر القلعة البيضاء.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، جاء قرار ميتشو رغم مواجهة الفريق أمام الاتحاد السكندري، أمس، استعدادًا لمواجهة فريق جينيراسون فوت السنغالي، المقرر إقامتها يوم ٢٨ سبتمبر الحالي، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله مصطفى محمد في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، التي جمعتهما في الجولة الأولى للدوري الممتاز، ليحصد الفريق أول 3 نقاط في مشوار الدوري لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠.