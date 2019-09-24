شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو: حققنا فوزًا مستحقًا على الاتحاد.. وهذه أسباب غياب شيكابالا وبن شرقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعرب الصربي ميتشو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز على الاتحاد السكندري في بداية الدوري الممتاز، الاثنين.

وأضاف ميتشو، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، نقلها الموقع الرسمي للنادي: «مباراة الأهلي استنفدنا فيها طاقة كبيرة، لذلك كان يجب الدخول في الموسم بشكل قوي والانتصار على الاتحاد، وحققنا ذلك رغم ظروف الإصابات، وكان اللاعبون على قدر المسؤولية».

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وتحدث ميتشو عن أسباب عدم مشاركة بعض عناصر الفريق أمام الاتحاد السكندري، مثل محمود عبدالرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي، والحفاظ على يوسف أوباما ومحمد عبدالشافي كبديلين ومشاركتهم في الشوط الثاني.

وأكد ميتشو أنه يعلم مدى حب شيكابالا للزمالك، وأنه شارك في مباراة مهمة أمام الأهلي وكان مجهداً واستنفد طاقته الذهنية والبدنية في لقاء السوبر، بينما بن شرقي كان يعاني من إصابة طفيفة لذلك فضل الحفاظ عليه وفضل اختيار عناصر تملك طاقة أكبر.

وحقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله مصطفى محمد في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، التي جمعتهما في الجولة الأولى للدوري الممتاز، ليحصد الفريق أول ثلاث نقاط في مشوار الدوري لموسم ٢٠١٩ – ٢٠٢٠.