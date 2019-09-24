شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يخاطب الاتحاد الموريتاني بسبب مامادو أنياس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل الآنتاج الحربي خطاب للاتحاد الموريتانى لتحديد موعد عودة مامادو أنياس، مهاجم ألفريق للقاهرة بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده .

ويستعد الآنتاج الحربى لمباراة الأهلى المقرر لها 2 أكتوبر المقبل فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام

وتلقى نادى الإنتاج الحربى إخطاراً من الاتحاد الموريتانى باستدعاء مامادو أنياس، للمشاركة مع منتخب بلاده فى فترة التوقف الدولى من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل.

وكان الإنتاج الحربى قد تعاقد مامادو أنياس مهاجم موريتانيا لمدة ثلاث سنوات خلال فترة الآنتقالات الصيفية الحالية بعد ظهوره مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها مصر مؤخراً.

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قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2021 وضعت المنتخب الموريتانى فى مجموعة تضم المغرب وبوروندى وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وسحق الإنتاج الحربى نظيره نادى اف سى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزها مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعإذ الحنأوى بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على ستاد السلام، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام.

وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا ، ومحمد عبد الرازق بازوكا ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى، وباسم مرسى من الزمالك لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر ومحمد فييرا من بتروجت ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الاهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق فى صفقة انتقال حر ومحمد شوقى غريب من انبى بالاضافة لإستعارة أيمن الطرابلسى من النجم الساحلى موسماً وأحداً بنية الإعارة

ويستعد الآنتاج الحربى لمباراة الأهلى المقرر لها 2 أكتوبر المقبل فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام