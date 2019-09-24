شكرا لقرائتكم الزمالك يقترب من نقل مباراته فى دوري ابطال افريقيا من بتروسبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح مسئولو نادي الزمالك، قاب قوسين أو ادنى من الحصول على الموافقات الأمنية لنقل مواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، يوم السبت المقبل فى إطار منافسات إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، إلى استاد برج العرب بدلا من استاد بتروسبورت.

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وقال مصدر بنادي الزمالك، أن هناك محاولات مكثفة من مسئولو الفريق الأبيض، للسماح بحضور الجماهير لمواجهة بطل السنغال، خاصة وأن الفريق فى حاجة لتحقيق الفوز لعبور هذا الدور بعد الخسارة فى لقاء الذهاب بنتيجة 2/1.

وأكد المصدر، إن مسئولو الزمالك اقتربوا من الحصول على موافقة بإقامة المباراة على استاد برج العرب وسط حضور 5 ألاف مشجع، بدلا من اقامتها على ملعب بتروسبورت بدون حضور جماهيرى.