شكرا لقرائتكم المنتخبات المشاركة في البطولة العربية الثامنة لكرة السرعة تصل القاهرة غداً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصل المنتخبات المشاركة في البطولة العربية الثامنة لكرة السرعة، غداً الأربعاء، والمقامة على ملاعب نادي الصيد بمدينة 6 أكتوبر خلال الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر الجاري.

وسيشارك في البطولة 12 منتخبًا وهم "الجزائر – ليبيا - السودان - المغرب – الأردن - لبنان - اليمن - البحرين - الإمارات - السعودية - جزر القمر - إضافة إلى مصر".

وستبدأ المنتخبات تدريباتها على الصالة المغطاة بنادي الصيد بعد غداً الخميس قبيل انطلاق البطولة بشكل رسمي يوم الجمعة.

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فيما تسعى مصر للحفاظ على لقبها والذي تسيطر عليه منذ بداية البطولة وحتى الآن.

فيما وجه المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادين المصري والعربي لكرة السرعة عن شكره لجميع الوفود المشاركة في البطولة متمنيًا لهم قضاء وقت ممتع في القاهرة، مشيدًا بالطفرة التي حققتها اللعبة خلال الأعوام الماضية وانتشارها بين ربوع العالم العربي.

وأضاف "حسين" أنه يعمل على توسيع رقعة الممارسين للعبة في الوطن العربي، مؤضحًا أن الأمور تسير بشكل مميز خلال الأعوام الماضية.