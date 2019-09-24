شكرا لقرائتكم 5 أرقام تكشف الفارق بين رمضان صبحى ومصطفى محمد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسدل الستار على منافسات الجولة الاولى لمسابقة الدوري العام فى نسخته الـ 61 والتى شهدت ضربة بداية موفقة لقطبى الكرة المصرية بعدما فاز الأهلى على سموحة بهدف رمضان صبحى وفاز الزمالك على الإتحاد السكندرى بهدف مصطفى محمد . وواصل الثنائى رمضان صبحى ومصطفى محمد التألق مع الأحمر والأبيض فى المباريات الأخيرة سواء المحلية أو الأفريقية . ويرصد "الخليج 365" أرقام نجمى الأهلى والزمالك فى الجولة الإفتتاحية للإيجيبشن ليج ..

*رمضان صبحى سجل هدف سجل هدف سدد على المرمى 3 مرات Advertisements فقد الكرة 5 مرات استخلص الكرة 8 مرات مرواغات 2 *مصطفى محمد سجل هدف سجل هدف سدد على المرمى مرة فقد الكرة 5 مرات استخلص الكرة 4 مرات مرواغات 1

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