شكرا لقرائتكم مران خفيف للإسماعيلى بأول أيام بعثة الدراويش فى تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الصربى ميودراج المدير الفنى للنادى الاسماعيلى إقامة مران خفيف للفريق فى أول ايام البعثة فى تونس خوفاً من الارهاق .

وهبطت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى إلى مطار قرطاج فى تونس منذ قليل ، بعد رحلة سفر أستغرقت ما يقرب من ثلاث ساعات ونصف.

ويواجه الدراويش أهلى بنى غازى الليبى مساء الجمعة فى إطار جولة الإياب لدور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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وستقوم حافلة بنقل البعثة إلى فندق المبيت من أجل نيل قسط من الراحة قبل خوض مران خفيف فى أول أيام السفر.

وانتهت مباراة الذهاب التى أٌقيمت على استاد الإسماعيلية بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويحتاج الدراويش التعادل فى تونس أو حتى الخسارة بهدف نظيف من أجل حسم التأهل لدور الــ16 بالبطولة .